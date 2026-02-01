Donald Trump, Florida’ya gerçekleştirdiği seyahat sırasında Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ABD’nin küresel enerji politikaları çerçevesinde Venezuela petrolüne ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“İran yerine Venezuela’dan petrol alacaklar”

Trump, Hindistan’ın petrol tedarikinde yeni bir rota izleyeceğini belirterek, Hindistan’ın İran yerine Venezuela’dan petrol satın alacağını söyledi. Bu doğrultuda bir anlaşma konseptinin oluşturulduğunu ifade eden Trump, sürecin ilerlemesine yönelik olumlu sinyaller verdi.

Çin’e de kapı açık mesajı

ABD Başkanı, Venezuela petrolü konusunda yalnızca Hindistan’ın değil, Çin’in de seçenekler arasında yer aldığını belirtti. Trump, Çin’in de Venezuela’dan petrol almasına kapının açık olduğunu dile getirerek, enerji ticaretinde esnek bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

İran ve askeri güç vurgusu

Trump, açıklamalarında İran’a da geniş yer ayırdı. Bölgedeki askeri varlığın güçlü olduğuna dikkat çeken Trump, İran’ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini yineledi. ABD’nin bölgede etkili askeri unsurlara sahip olduğunu belirten Trump, bu durumun müzakere sürecinde önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

“Ciddi müzakereler yürütülüyor”

ABD Başkanı, İran ile temasların sürdüğünü belirterek, nükleer silahlardan arındırılmış bir anlaşmanın herkes için kabul edilebilir olabileceğini söyledi. Trump, İran’ın bu yönde bir anlaşmaya varmasının gerekli olduğunu dile getirirken, sürecin nasıl sonuçlanacağının ise belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

Enerji ve diplomasi mesajı bir arada

Trump’ın açıklamaları, ABD’nin hem enerji politikalarında hem de dış politikada ekonomik yönlendirme ve askeri caydırıcılığı birlikte yürütme stratejisini sürdürdüğünü ortaya koydu.