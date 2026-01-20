Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tam entegrasyonu öngören bir anlaşma yapıldığı belirttirilirken, çatışmaların devam etmesi ise dikkat çekmişti. SANA tarafından yeni bilgiler aktarıldı. Aktarılanlara göre, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG’nin, Haseke’de anlaşmaya vardığı ifade edildi.

20.00'da anlaşmanın yürürlüğe gireceği ifade edilirken, Mazlum Abdi'nin ise Savunma Bakanı Yardımcılığı'na aday göstereceği belirtildi.

Açıklamada ne denildi?

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "SDG'ye, bölgelerin pratik entegrasyonu için ayrıntılı bir plan geliştirmek üzere 4 gün süre verilmiştir. Tüm SDG askeri ve güvenlik güçleri Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegre edilecek. Sivil kurumlar Suriye hükümetinin yapısına entegre edilecek." ifadeleri kullanıldı.