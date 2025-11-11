Son Mühür - ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, BBC’ye 1 milyar dolarlık dava açma tehdidinde bulundu. Trump, gerekçe olarak BBC’nin “Panorama” belgeselinde 6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesi yaptığı konuşmayı manipüle ederek yayınlamasını gösterdi. Davayı geri çekmesi için ise üç şart öne sürdü: belgeselin geri çekilmesi, kamuoyuna açık özür ve maddi tazminat.
Sözleri manipüle edildi
Trump, “Trump: A Second Chance?” adlı belgeselde sözlerinin bağlamından koparıldığını öne sürdü. BBC’nin yayınladığı versiyonda Trump’ın “We fight like hell” (Cehennem gibi savaşacağız) ifadesi doğrudan şiddet çağrısı gibi gösterildi. Oysa orijinal konuşmada bu söz, “Seçimlerin ne kadar yozlaştığı” konusundaki eleştirisinin bir parçasıydı.
Yöneticiler istifa etti
Tartışmaların yoğunlaşmasının ardından BBC Genel Direktörü Tim Davie ve Haber CEO’su Deborah Turness, 9 Kasım Pazar günü görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. BBC Başkanı Samir Shah ise, “Bu bir yargı hatasıydı. Kurgulama biçimi, doğrudan bir şiddet çağrısı izlenimi yarattı” diyerek kamuoyundan özür diledi.
Trump’ın avukatı Alejandro Brito tarafından iletilen resmi mektupta, BBC’nin “Trump hakkında yanlış, iftira niteliğinde ve kışkırtıcı ifadeler” kullandığı vurgulandı. Mektupta öne sürülen üç talep ise şöyle sıralandı:
- Trump: A Second Chance?” belgeselinin tam ve adil biçimde geri çekilmesi,
- Kamuoyuna açık bir özür yayımlanması,
- Trump’a uygun bir tazminat ödenmesi.
Trump, söz konusu taleplerin 14 Kasım Cuma gününe kadar yerine getirilmemesi durumunda, “BBC’ye karşı tüm yasal haklarını kullanarak dava açacağını” duyurdu.
BBC'den yanıt geldi
BBC Sözcüsü, “Mektubu değerlendireceğiz ve uygun bir zamanda doğrudan yanıt vereceğiz” açıklamasında bulundu. Trump ise kendi platformu Truth Social üzerinden, “BBC’nin üst düzey yöneticileri görevden alındı çünkü konuşmamı çarpıttılar. Bu, demokrasimize yönelik bir saldırıdır” ifadelerini paylaştı.