Son Mühür - ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, BBC’ye 1 milyar dolarlık dava açma tehdidinde bulundu. Trump, gerekçe olarak BBC’nin “Panorama” belgeselinde 6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesi yaptığı konuşmayı manipüle ederek yayınlamasını gösterdi. Davayı geri çekmesi için ise üç şart öne sürdü: belgeselin geri çekilmesi, kamuoyuna açık özür ve maddi tazminat.

Trump, “Trump: A Second Chance?” adlı belgeselde sözlerinin bağlamından koparıldığını öne sürdü. BBC’nin yayınladığı versiyonda Trump’ın “We fight like hell” (Cehennem gibi savaşacağız) ifadesi doğrudan şiddet çağrısı gibi gösterildi. Oysa orijinal konuşmada bu söz, “Seçimlerin ne kadar yozlaştığı” konusundaki eleştirisinin bir parçasıydı.

Yöneticiler istifa etti

Tartışmaların yoğunlaşmasının ardından BBC Genel Direktörü Tim Davie ve Haber CEO’su Deborah Turness, 9 Kasım Pazar günü görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. BBC Başkanı Samir Shah ise, “Bu bir yargı hatasıydı. Kurgulama biçimi, doğrudan bir şiddet çağrısı izlenimi yarattı” diyerek kamuoyundan özür diledi.