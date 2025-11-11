Son Mühür- Aşırı sağcıların bastırmasıyla İsrail 1954 yılında kaldırılan ölüm cezasını geri getirmeye hazırlanıyor.

İsrail parlamentosunda yapılan ilk oylamada 120 milletvekilinden 39'u idam cezasının geri getirilmesine evet derken, 16Wsı reddi yönünde oy kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Arap terörizmine" karşı caydırıcılık oluşturmayı amaçladığını söylediği yasa tasarısını tüm siyasi kesimlere destekleme çağrısında bulundu.

İlk oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Terörle böyle mücadele ederiz; caydırıcılık böyle sağlanır. Yasa nihayet kabul edildiğinde teröristler ancak cehenneme gidecek." diye konuştu.



Tasarı, ikinci ve üçüncü oylamadan önce daha detaylı bir tartışma için parlamento komitesine gönderilecek.

Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, yasa tasarısına lehte oy vermeyeceğini söylemişti.

Filistin ulusal çatı siyasi grubu FKÖ, oylamayı kınadı.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, yasa tasarısını "siyasi, hukuki ve insani bir suç" olarak nitelendirdi.

Oylama Hamas tarafından da eleştirildi.

Son idam edilen Eichmann olmuştu...



İsrail, 1954 yılında cinayet için ölüm cezasını kaldırmış ve sivil bir yargılamanın ardından idam edilen tek kişi, 1962 yılında Nazi Soykırımı'nın mimarlarından Adolf Eichmann olmuştu.

Tsarıyı gündeme getiren Ben-Gvir, idam cezasının uygulanmasının, 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde güney İsrail'e düzenlenen ve İsrail sayımlarına göre çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne ve 251 rehinenin Gazze'ye götürülmesine yol açan saldırıya benzer bir saldırıyı düşünen herkesi caydıracağını savunuyor.

