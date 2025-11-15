ABD Başkanı Donald Trump, Washington’dan Florida’daki Mar-a-Lago tesisine giderken Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump’ın açıklamaları, Jeffrey Epstein soruşturmasından ekonomik politikalara, uluslararası ilişkilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Epstein Dosyasında Yeni Soruşturma

Trump, Jeffrey Epstein’in Demokrat çevrelerle ilişkisine yönelik yeni bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Trump, “Epstein’ci Demokratlar var” diyerek özellikle eski ABD Başkanı Bill Clinton ve bazı yüksek profilli bağışçıların araştırılması gerektiğini belirtti. Dosyayı yürütecek ismin Jay Clayton olduğunu açıkladı; Clayton, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) eski başkanı olarak tanınıyor.

Kongre Tartışmaları ve Belgeler

Trump, Kongre’de Cumhuriyetçi üyeler tarafından gündeme getirilen Epstein belgeleri tartışmalarına ilişkin olarak, belgelerin yayımlanmasına itiraz etmediğini ancak bu sürecin Demokratlar tarafından siyasi bir aldatmaca olarak kullanıldığını savundu. Bazı Cumhuriyetçi üyeleri eleştirerek, tartışmanın ekonomik başarıları gölgelediğini ifade etti.

Ghislaine Maxwell’e Af Konusu

Trump, Ghislaine Maxwell’e af verip vermeyeceği sorusuna yanıt vermekten kaçındı ve konunun gündeminde olmadığını belirtti.

BBC’ye Açılacak Dava

Trump, BBC’ye açmayı planladığı 1-5 milyar dolarlık davayı duyurdu. BBC’yi sözlerini çarpıtmakla suçlayan Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da durumu utanç verici bulduğunu iddia etti.

Venezuela ve Uyuşturucuyla Mücadele

Venezuela politikasına ilişkin sorularda Trump, kararını verdiğini ancak detayları açıklayamayacağını belirtti. Uyuşturucu akışında azalma sağlandığını ancak Meksika ve Kolombiya kaynaklı sorunların devam ettiğini ifade etti.

Ekonomi ve 2 Bin Dolarlık Ödemeler

Trump, gıda ürünlerinde gümrük vergilerini kısmen düşüreceklerini ve fiyatların azalacağını duyurdu. Ayrıca düşük ve orta gelirli Amerikalılara kişi başı 2 bin dolarlık ödemelerin yapılacağını açıkladı.

Kaliforniya Seçimleri ve Dava Sinyali

Kaliforniya’daki posta yoluyla oy kullanma uygulamalarına dikkat çeken Trump, eyalette usulsüzlük yaşandığını savundu ve Adalet Bakanlığı’nın dava açması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi İç Tartışmalar

Trump, Marjorie Taylor Greene’in kendisini eleştirmesi üzerine, Greene’in artık hayranı olmadığını söyledi ve dış ziyaretlerin ekonomik anlaşmalar için gerekli olduğunu vurguladı.

Uluslararası İlişkiler ve Nükleer Politikalar

Trump, Çin, Hindistan ve Pakistan ile ilişkilerde gümrük vergilerinin krizleri önleyici araç olarak kullanıldığını ifade etti. Nükleer testler ve silahsızlanma konularında ABD’nin diğer ülkelerle eşit şartlarda hareket edebileceğini belirtti.

Sağlık Durumu

Trump, MR ve zihinsel keskinlik testlerinin sonuçlarının mükemmel olduğunu duyurdu ve rutin sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Suudi Arabistan ve Abraham Anlaşmaları

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşeceğini, F-35 savaş uçakları ve Abraham Anlaşmaları kapsamında iş birliğini geliştireceklerini açıkladı. İran’a yönelik yaptırımların devam ettiğini ve yeni bir anlaşma ihtimali bulunduğunu belirtti.