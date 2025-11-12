Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray’da düzenlenen tarihi zirvede bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirildi. Zirvenin sonunda ise liderler arasında geçen esprili diyalog, uluslararası medyanın gündemine oturdu.

Hediye takdimi ve esprili başlangıç

Görüşmenin ardından Trump, Şara’ya özel tasarım bir parfüm hediye etti. Hediye takdimi sırasında Trump, elindeki ikinci şişeyi göstererek, gülümseyerek “İkincisi eşin için, kaç eşin var?” sorusunu yöneltti. Şara, diplomatik bir üslupla “Tabii ki bir tane” yanıtını verdi.

Şara’dan karşılık

Ardından söz Şara’ya geçti. Şara, Trump’a Suriye kültürünü yansıtan el yapımı bir tarihi eser kopyası sundu. Hediye takdiminin ardından Trump’ın esprisine karşılık veren Şara, “İkinci parça da First Lady için. Peki senin kaç eşin var?” diyerek gülümseyerek yanıt verdi. Trump da aynı üslupla “Şimdilik bir tane” cevabını verdi.

Diplomaside mizah anı

Liderlerin bu samimi ve esprili etkileşimi, zirvenin resmiyetine kısa süreli bir ara verdi. Uluslararası medya, diyalogu “diplomaside mizahın gücü” başlığıyla değerlendirdi ve iki liderin ilişkilerinde pozitif bir etki yaratabileceğine dikkat çekti.