Son Mühür - ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sürerken, Lübnan cephesinden gelen haberler çatışmanın bölgeye yayıldığını ortaya koydu. İsrail ordusunun Lübnan’da Hizbullah hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Söz konusu saldırı, hem çatışmaların genişleme riskinin somut bir göstergesi hem de son dönemin en ölümcül hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bilanço artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı resmi verilere göre, İsrail’in yoğun bombardımanı sonucu en az 31 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 149 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında sivillerin de bulunduğu belirtildi. Hizbullah’ın, İran’ı destekleyen milislerle birlikte İsrail sınırına yönelik gerçekleştirdiği son füze ve İHA saldırılarının ardından İsrail’in düzenlediği misilleme operasyonları ülke genelinde geniş çaplı patlamalara yol açtı. Özellikle Beyrut’un güney banliyölerinde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Büyük çaplı saldırı

Saldırılar sabaha karşı düzenlenirken özellikle Beyrut’un güney mahalleleri ile Lübnan’ın güney kırsalında şiddetli patlamalar meydana geldi. Yerel kaynaklar, bombardımanın güçlü sarsıntılara yol açtığını ve bölgede büyük panik yaşandığını aktardı. İsrail ordusu ise operasyonlarla eş zamanlı olarak Lübnan’ın güneyindeki çok sayıda kasaba ve köyde yaşayan siviller için geniş çaplı tahliye çağrısında bulundu. Çatışmaların yoğunlaştığı Bekaa Vadisi çevresi ile Güney Lübnan’daki yerleşim alanlarında tahliyelerin hızlandırıldığı bildirildi.

İran'la sınırlı kalmadı

Bu gelişme, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından ABD ve İsrail tarafından başlatılan operasyonların etkisinin çok daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. İran destekli milis grupların düzenlediği karşı saldırılar ve İsrail’in misillemeleri, çatışmaların yalnızca İran hattıyla sınırlı kalmadığını; Lübnan’da da ciddi yıkım ve can kayıplarına yol açtığını ortaya koyuyor.