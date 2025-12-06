Son Mühür - ABD Başkanı Trump, Washington’daki Kennedy Center’da gerçekleştirilen 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, FIFA tarafından ilk kez verilen bir barış ödülüne layık görüldü. FIFA Başkanı Gianni Infantino, sahnede Trump’a ödülü takdim ederken, ABD Başkanı’nın yaklaşık bir yıllık görev sürecinde dünyanın çeşitli bölgelerinde bazı çatışmaların sonlandırılmasında belirleyici rol oynadığını ifade etti. Infantino, “FIFA Barış Ödülü”nün dünya barışına sağladığı katkılar nedeniyle Trump’a verildiğini belirtti.

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Trump, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki savaştan Hindistan-Pakistan gerilimine kadar birçok örnek vererek, “Milyonlarca insanın hayatının kurtulmasına vesile olduk. Bu ödül benim için büyük bir onur.” dedi. Süreçte destek veren ailesine teşekkür eden Trump, ayrıca Dünya Kupası ortaklıkları için Kanada ve Meksika liderlerine de ayrı ayrı teşekkür etti. “Dünya şu anda daha güvenli bir yer.” ifadelerini kullandı.

FIFA ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, dünya barışına katkıda bulunan bir kişiye ilk kez “FIFA Barış Ödülü” verileceğini duyurmuştu.

Hayali Nobel Barış Ödülü'ydü

2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibinin kim olacağı, Trump’ın ödüle yönelik ısrarlı beklentileri nedeniyle aylardır tartışma konusu olmuştu. 79 yaşındaki eski başkan, farklı bölgelerde birçok çatışmayı sonlandırdığını öne sürerek bu ödülü hak ettiğini sık sık dile getirmişti. Ancak ödül, sonunda Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verildi. Machado ise aldığı bu ödülü Trump’a adadığını açıkladı.