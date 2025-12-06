İsveç hükümeti, gelişmekte olan ülkelere sağladığı dış yardım politikasında önemli bir değişikliğe gidiyor. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, ülkenin yardım fonlarında kapsamlı bir yeniden önceliklendirme yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda Zimbabve, Tanzanya, Mozambik, Liberya ve Bolivya’ya verilen mali desteklerin sonlandırılması planlanıyor.

“Ukrayna, dış politikanın en büyük önceliği”

Bakan Dousa, alınan kararın gerekçesini açıklarken Ukrayna’ya verilen desteğin İsveç açısından kritik önem taşıdığını vurguladı:

“Ukrayna konusu, İsveç’in en önemli dış politika ve yardım politikası önceliğidir. Hükümet, Ukrayna’ya 2026 yılında yapılacak yardımı en az 10 milyar İsveç kronuna çıkarmayı hedefliyor.”

Dousa, bütçede sınırsız kaynak olmadığına dikkat çekerek, Ukrayna’ya sağlanacak desteğin başka fonlardan karşılanması gerektiğini ifade etti:

“Komşumuz savaşta ve yardıma ihtiyacı var. Ukrayna’nın kendini savunmaya devam edebilmesi İsveç’in çıkarınadır.”

Kaynak, Ukrayna’nın enerji altyapısının yeniden inşasında kullanılacak

Yeni düzenleme ile önümüzdeki iki yıl içinde 2 milyar kronun üzerinde bir fonun Ukrayna’ya aktarılabileceği açıklandı. Bu kaynağın özellikle Ukrayna’nın enerji altyapısının yeniden inşası başta olmak üzere çeşitli kalkınma projelerinde kullanılacağı belirtildi.

Yardım bütçesinde kesinti: 56 milyardan 53 milyara

İsveç hükümeti, yardım programlarında yapısal bir tasarrufa da gidiyor.

Son üç yılda yıllık 56 milyar kron seviyesinde olan kalkınma ve insani yardım bütçesi, 2026–2028 dönemi için yıllık 53 milyar krona düşürülecek.

Bakanlık, bütçedeki yeniden düzenlemenin yalnızca uluslararası yardım fonlarını değil, ülkeye göçmenlerin geri gönderilme maliyetlerinin karşılanmasını da kapsadığını açıkladı.

İsveç, yardım politikasını sert şekilde daraltıyor

2022'de göreve gelen hükümet, göreve geldiğinden bu yana Burkina Faso ve Mali dahil 10’dan fazla ülkeye yapılan yardımları durdurdu.

Son karar ile birlikte İsveç’in uluslararası yardım politikasında radikal bir dönüşüm yaşandığı değerlendiriliyor.