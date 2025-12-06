ABD ile NATO üyesi Avrupa ülkeleri arasında savunma sorumluluklarının paylaşımına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. Reuters’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, Pentagon temsilcileri bu hafta NATO politikalarının ele alındığı toplantıda Avrupalı heyetlere “2027’ye kadar savunma yükünün büyük bölümünü devralın” mesajı verdi.

Pentagon: “Atılan adımlar yeterli değil”

Toplantıda konuşan Pentagon yetkililerinin, Rusya’nın 2022’de başlattığı Ukrayna işgali sonrası Avrupa ülkelerinin savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlarını yakından takip ettiği belirtildi.

Ancak yetkililer, atılan adımların Washington’ın beklediği düzeye henüz ulaşmadığını vurguladı.

ABD tarafı, istihbarat paylaşımından balistik füze kabiliyetlerine kadar çeşitli savunma alanlarında Avrupa’nın daha büyük sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

“Kriterler karşılanmazsa ABD bazı mekanizmalardan çekilebilir” iddiası

Reuters’a konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, ABD’nin baskısının arkasında önemli bir uyarı bulunduğunu aktardı.

Buna göre Washington, Avrupalı müttefiklerin 2027 yılına kadar belirlenen kriterleri karşılayamaması hâlinde, bazı NATO savunma koordinasyon mekanizmalarına katılmama seçeneğini değerlendirebilir.

Pentagon ve Beyaz Saray ise iddialarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmış değil.

NATO’dan temkinli açıklama: “Sorumluluk paylaşımı artıyor”

Bir NATO yetkilisi, Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliği konusunda son yıllarda daha fazla sorumluluk almaya başladığını belirterek ABD’nin talebinin tamamen yeni olmadığını ifade etti.

Yetkili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Müttefikler, savunmaya daha fazla yatırım yapma ve konvansiyonel savunma yükünü ABD’den Avrupa’ya kaydırma gereğini kabul etti.”

Ancak NATO yetkilisi, ABD’nin belirttiği 2027 hedefi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Avrupa’dan tepki: “Gerçekçi değil”

ABD’nin 2027 için koyduğu takvimin bazı Avrupa başkentlerinde rahatsızlık yarattığı bildirildi.

Bazı Avrupalı yetkililer, bu sürenin “gerçeklikten uzak” olduğunu ve mevcut üretim kapasitesi, ekonomik koşullar ve savunma sanayii altyapıları dikkate alındığında yükümlülüklerin bu kadar kısa vadede karşılanamayacağını ifade etti.