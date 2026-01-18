Almanya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki planlarına karşı Avrupa ülkelerine getirmeyi planladığı yüzde 10’luk ek gümrük vergisi kararına tepki gösterdi. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump’ın açıklamalarının dikkatle izlendiğini ve Almanya’nın diğer Avrupa ülkeleriyle yakın temas halinde olduğunu ifade etti. Kornelius, “Durumu Avrupalı ortaklarımızla değerlendiriyoruz ve uygun zamanda yanıtlarımızı açıklayacağız” dedi.

Trump tarih de vermişti

Trump, Grönland’ın ABD tarafından satın alınması planına destek vermeyen ülkelere yönelik gümrük yaptırımları getireceğini duyurmuştu. 1 Şubat’tan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.