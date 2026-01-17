ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yarım asrı aşkın bir aranın ardından insanlı Ay uçuşunu başlatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ajans, şimdiye kadar ürettiği en güçlü roket olan Space Launch System (SLS) ile dikkatleri üzerine çekiyor. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde Araç Montaj Binası’ndan fırlatma rampasına doğru yaklaşık 6 kilometrelik bir yolculuğa çıkacak SLS roketi, Orion kapsülüyle birlikte tarihe tanıklık edecek. Görev, Artemis II adıyla kayıtlara geçecek ve planlamalara göre en erken 6 Şubat’ta fırlatılması hedefleniyor.

Dört astronot görev alacak

Artemis II görevi sırasında dört astronot, Ay’ın etrafında yaklaşık 685 bin millik bir yolculuk yapacak. Yolculuk yaklaşık 10 gün sürecek ve astronotlar bu süre boyunca Orion kapsülü içinde kalarak sistem testlerini gerçekleştirecek. NASA’dan Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen mürettebatı oluşturuyor.

Ay çevresinde uçan ilk insan grubu

Görevde Ay’a iniş yapılmayacak, ancak ekip, 1972’de Apollo 17’nin ardından Ay çevresinde uçan ilk insan grubu olacak. Artemis II, NASA’nın Ay’a dönüş planları için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor ve Artemis III’ün mürettebatlı inişi öncesi önemli veriler sağlayacak.