Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik olası saldırı iddialarını değerlendirdi. Bazı medya kuruluşlarını “yalan haber medyası” olarak nitelendiren Trump, ABD Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine’in İran’la savaşa karşı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, söz konusu iddiaların hiçbir somut kaynağa dayanmadığını ve tamamen yanlış olduğunu ifade etti.

General Caine’in herkes gibi savaş istemediğini ancak İran’a yönelik muhtemel bir askeri hamlede ABD’nin kolaylıkla üstünlük sağlayacağına inandığını belirten Trump, Caine’in İran’ı yakından tanıdığını söyledi. Trump ayrıca, İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen “Midnight Hammer” saldırısına atıfta bulunarak, bu operasyonun ardından tesislerin Northrop Grumman B-2 Spirit bombardıman uçakları tarafından imha edildiğini ve İran’ın artık nükleer geliştirme kapasitesinin kalmadığını öne sürdü.

''İran için çok kötü bir gün olur''

Donald Trump, “Razin” lakabıyla anılan General Caine’i “üstün bir savaşçı” olarak tanımlayarak dünyanın en güçlü ordusunu temsil ettiğini söyledi. Caine’in İran’a saldırmama ya da basında yer alan sınırlı operasyon iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını savunan Trump, “O sadece kazanmayı bilir ve kendisine görev verilirse buna liderlik eder” ifadelerini kullandı.

İran’la olası savaş senaryolarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bilinçli şekilde çarpıtıldığını öne süren Trump, "Kararı veren kişi benim. Ben bir anlaşma olmasını, olmamasına tercih ederim. Ancak bir anlaşmaya varamazsak, bu İran ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olur. Çünkü İran’ın halkı harika ve iyi insanlar ve böyle bir şeyin onların başına asla gelmemesi gerekir" dedi.