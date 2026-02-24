Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’nın Dostluk (Druzhba) Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatını yeniden başlatmaması üzerine Ukrayna’ya sağlanan elektrik enerjisi desteğinin durdurulduğunu açıkladı. Fico, kararın karşılıklılık ilkesine dayandığını ve uluslararası yükümlülükleri ihlal etmediğini savundu.

“Enerji desteği talep edilirse verilmeyecek”

Başbakan Fico, Ukrayna’nın enerji şebekesinin istikrarı için Slovakya’dan yardım talep etmesi durumunda artık destek alamayacağını belirtti. Bu adımın, Slovakya’nın ulusal çıkarlarını korumaya yönelik bir karşılık tedbiri olduğunu ifade etti.

Petrol sevkiyatı krizi gerilimi tırmandırdı

Fico, Ukrayna’nın petrol akışını başlatmamasının Slovakya açısından stratejik hammadde tedarikinde ciddi sorunlara yol açtığını söyledi. Bu durumun devam etmesi halinde Bratislava yönetiminin Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine yönelik tutumunu yeniden değerlendirebileceğini dile getirdi.

“Boru hattının kapatılması siyasi baskı”

Dostluk Boru Hattı üzerinden sevkiyatın durdurulmasını siyasi bir karar olarak nitelendiren Fico, bunun Slovakya’nın Ukrayna’daki savaşa ilişkin tutumunu etkilemeye yönelik bir baskı girişimi olduğunu öne sürdü. Slovakya’nın egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Fico, bu tür baskılara boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Slovakya dizel sevkiyatını da durdurmuştu

Slovakya hükümeti geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya dizel yakıt sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı. Enerji alanındaki bu adımların, iki ülke arasındaki ekonomik ve lojistik gerilimi artırdığı değerlendiriliyor.

Macaristan da benzer adımlar attı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da petrol sevkiyatının kasıtlı şekilde engellendiğini savunarak Ukrayna’ya dizel yakıt sevkiyatını durdurduklarını duyurmuştu. Budapeşte yönetimi ayrıca AB’nin Ukrayna’ya yönelik askeri kredi planına destek vermeyeceğini ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketine karşı çıkacağını bildirmişti.

Boru hattındaki arıza tartışma konusu

Slovakya ve Macaristan, Rus bombardımanında zarar gören Dostluk Petrol Boru Hattı’ndaki arızanın giderildiğini ancak sevkiyatın bilinçli olarak yeniden başlatılmadığını iddia ediyor.