Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın ardından Mısır'a da resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"İşbirliğimizi artırmak arzusundayız!"

Toplantıya katılanları selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kahire'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimizin her alanda ileriye taşınıyor. Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı.

Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri ilişkilerimizin ahdi zeminini belirliyoruz. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. İş forumunda karşılıklı iş yatırımını ele alacağız. Enerji alanında da ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye olarak bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyoruz.

İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğimizi artırmak arzusundayız." dedi.

Filistin konusu gündemdeydi!

"Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Gazze'deki insanı dram hala devam ediyor. Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır'la beraber çalışıyoruz. İnşallah bunu devam ettireceğiz.

Libya, Sudan başta olmak üzere bölgesel konulara da değindik. Sudan'da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ardından barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını kabul etmiyoruz.

Toprak bütünlüğü sağlanmış Suriye'nin kazananı tüm bölge olacaktır."