Libya’da siyaset ve güvenlik gündemini sarsan bir gelişme yaşandı. Ülke yetkilileri, eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başsavcılıktan resmi açıklama geldi

Libya Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi’nin ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli sürecin başlatıldığı vurgulandı.

Silahlı saldırı iddiası araştırılıyor

Yetkililer, Seyfülislam Kaddafi’nin ölümüne ilişkin detayların netleşmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Saldırının nerede ve kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair incelemelerin sürdüğü, delil toplama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kaddafi ailesi yeniden gündemde

Hayatını kaybettiği belirtilen Seyfülislam Kaddafi, Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin büyük oğulları arasında yer alıyordu. Kaddafi ailesi, ülkenin yakın siyasi tarihinde önemli bir figür olarak öne çıkarken, yaşanan bu gelişme Libya’daki kırılgan dengeleri yeniden tartışmaya açtı.