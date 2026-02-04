Güneş’te meydana gelen Koronal Kütle Atılımı (CME), 14:33 UTC (Türkiye saatiyle 17:33) itibarıyla Dünya’ya ulaştı. Uzay hava izleme merkezlerinden paylaşılan anlık verilere göre, CME etkisi doğrudan ölçülürken Dünya’nın manyetik alanında belirgin bir hareketlilik başladı.

Manyetik alan güçlü, kritik eşik şimdilik aşılmadı

Güncel ölçümlerde Güneş rüzgârı hızı 406 km/s olarak kaydedildi. Bu hız, yüksek şiddetli jeomanyetik fırtınalar için düşük kabul edilse de, CME’nin taşıdığı manyetik alanın güçlü olduğu dikkat çekiyor.

IMF (Gezegenler Arası Manyetik Alan) verileri şöyle:

• Bt (toplam manyetik şiddet): 22 nanoTesla

• Bz: –7 nanoTesla (güney yönlü)

Uzmanlar, Bz’nin güney yönlü olmasının Dünya manyetosferiyle etkileşimi artırdığını, ancak mevcut seviyenin yüksek riskli senaryolar için kritik eşiklerin altında kaldığını vurguluyor.

Türkiye için risk var mı?

Mevcut tabloya göre:

• G1–G2 seviyesinde orta düzey jeomanyetik aktivite ihtimali bulunuyor

• Elektrik şebekeleri, uydu sistemleri ve iletişim altyapısı için acil bir tehdit öngörülmüyor

• Yüksek enlemlerde zayıf aurora ihtimali mevcut

Türkiye açısından olağanüstü bir uzay hava olayı riski bulunmuyor. Yetkililer gelişmeleri anlık olarak izliyor.

Uzmanların işaret ettiği kritik nokta

Önümüzdeki saatlerde özellikle Bz değerinin –10 nanoTesla ve altına düşüp düşmeyeceği yakından takip ediliyor. Bu seviyenin uzun süre korunması halinde risk değerlendirmesinin yeniden yapılacağı ifade ediliyor.

İzleme devam ediyor

CME’nin ilk temasının ardından manyetik ortamın nasıl şekilleneceği önümüzdeki birkaç saat içinde netlik kazanacak. Uzay hava merkezleri olası yeni gelişmelere karşı teyakkuzda.