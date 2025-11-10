ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Beyaz Saray’daki görüşmesi tamamlandı. Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme, iki ülke ilişkilerinde yeni bir diplomatik dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, görüşmenin odak noktasını iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel–küresel meselelerin ele alınması oluşturdu. Açıklamaya göre taraflar karşılıklı iş birliği alanlarını ve bölgedeki güvenlik dengelerini değerlendirdi.

Üst düzey heyetler de katıldı

Görüşme yalnızca iki lider arasında gerçekleşmedi; hem ABD hem de Suriye tarafından üst düzey isimler de toplantıya dahil edildi.

Görüşmeye katılan isimler şöyle açıklandı:

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barak

Bu üst düzey katılım, diplomatik temasın önemini daha da artırdı.

İlişkilerin geleceğine dair kritik adım

Görüşmenin içeriğine dair detaylar sınırlı olsa da, değerlendirmeler iki ülkenin uzun süredir gerilimli olan ilişkilerinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandığı yönünde. Uzmanlar, bu temasın ilerleyen süreçte yeni diplomatik açılımların önünü açabileceğini belirtiyor.