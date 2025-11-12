Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump’ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump tarafından kurulan mobil girişim Trump Mobile, T1 model cep telefonunun yükselen fiyatlar nedeniyle sektörde dalgalanma yaratacağı yönündeki ilk iddialara rağmen, amiral gemisi ürünü T1’i hâlâ piyasaya sunamadı. Planlanan çıkış tarihinden aylar geçmesine karşın, T1 için ön sipariş veren müşterilere telefonlar teslim edilmedi.

Trump Mobile, ilgilenenlerden ödeme aldı ve T1 model cep telefonunu ön siparişle almak isteyenlerden 100 dolarlık depozito talep etti. Bu nedenle erken sipariş veren müşteriler neredeyse beş aydır teslimat bekliyor. T1’in başlangıçta Ağustos ayında piyasaya sürülmesi planlanmış ve fiyatının 499 dolar olacağı açıklanmıştı. Rakipleri gibi, Trump Mobile da müşterilerine 7/24 yol yardımı ve ücretsiz uluslararası arama hizmeti sunmayı vaat ediyordu; ayrıca sözleşme ve kredi kontrolü yapılmayacağı duyurulmuştu.

Gelecekteki müşteriler, sadece 100 dolarlık depozito ödeyerek ön sipariş verebiliyordu. Ancak telefonun gönderim tarihlerinin gecikmesiyle Trump Mobile sessiz kalmayı tercih etti ve USA Today’e göre en son 27 Ağustos’ta sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Girişim, web sitesinde gönderim tarihlerini kaldırdı ve yerine çeşitli yenilenmiş Samsung ve Apple telefon seçeneklerini ekledi. T1 modeli için hâlâ ön sipariş verilebiliyor. Telefon, Amerikan bayrağı detaylı altın renkli metal bir kasaya sahip ve üçlü kamera sistemi bulunuyor. Cihaz, 6.8 inçlik, 120Hz yenileme hızına sahip delik çentikli AMOLED ekrana sahip.