Türkiye ile Bulgaristan arasındaki karayolu sınır geçişlerinde kapasiteyi artırmak ve ticari Lojistik akışını hızlandırmak amacıyla önemli bir proje hayata geçiriliyor. Edirne Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen üst düzey zirvede, mevcut Kapıkule Sınır Kapısı'nın kuzey bölgesinde "Kapıkule / Kapitan Andreevo - Kuzey" adını taşıyacak yeni bir gümrük kapısının kurulması planı ele alındı. İki ülkenin bakanlık, valilik ve gümrük temsilcilerinin katıldığı kritik toplantının ardından yetkililer, projenin uygulanacağı sahaya giderek incelemelerde bulundu.

"KAPIKULE / KAPİTAN ANDREEVO - KUZEY" ZİRVESİ EDİRNE'DE GERÇEKLEŞTİ

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sınır geçiş kapasitesinin artırılmasına yönelik planlanan çalışmalar Kapıkule Toplantı Salonu'nda düzenlenen zirvede detaylıca değerlendirildi.

Toplantıya Türkiye ve Bulgaristan heyetlerinden şu isimler katıldı:

Türkiye Tarafı: Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Kapıkule Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye Genel Müdürü Adil Yıldırım, Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Ali Topçu ve Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Kapıkule Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye Genel Müdürü Adil Yıldırım, Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Ali Topçu ve Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan. Bulgaristan Tarafı: Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhıev, Haskovo Valisi Todor İvanov ve Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov.

YETKİLİLER YENİ GÜMRÜK KAPISININ KURULACAĞI BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

Toplantının tamamlanmasının ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhıev ve beraberlerindeki heyet sahaya indi.

Kapıkule'nin kuzeyinde yeni gümrük kapısının kurulması öngörülen alanda incelemelerde bulunan heyet, bölgede yürütülecek altyapı, arazi düzenleme ve inşaat çalışmaları hakkında teknik yetkililerden bilgi aldı.