İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), bu yıl da küresel siyaset ve ekonominin en sıcak başlıklarına sahne oldu. Zirvenin en çok beklenen anlarından biri ise Donald Trump’ın mesajlarıydı. Grönland tartışmaları, ticaret savaşları ve enerji politikaları çerçevesinde verilen sert açıklamalar, Davos gündemini belirledi.

Davos yolculuğunda kısa süreli endişe

Trump’ın Davos programı, “uçan Beyaz Saray” olarak anılan Air Force One’da yaşanan küçük bir elektrik arızası nedeniyle kısa süreli belirsizlikle başladı. Uçağın geri dönmek zorunda kalması soru işaretlerine yol açsa da ABD Başkanı programına yetişti ve Davos sahnesinde yerini aldı.

“Ekonomi patlama yaşıyor” vurgusu

WEF kapsamında iş dünyasının önde gelen isimlerine seslenen Trump, konuşmasına “dostlarım ve birkaç düşmanım” sözleriyle başladı. ABD ekonomisine ilişkin oldukça iddialı mesajlar veren Trump, ülkesinden “müthiş haberlerle” geldiğini belirterek, “Ekonomi patlama yaşıyor” ifadesini kullandı. Bu sözler salondan alkış aldı.

NATO ve güç kullanımı mesajı

Trump, konuşmasında NATO’ya da değinerek ittifakın savunma harcamalarını artırdığını söyledi. ABD’nin askeri gücüne vurgu yapan Trump, “Aşırı güç kullanmaya karar verseydik durdurulamaz olurduk ama bunu yapmayacağız” diyerek, sert ama ölçülü bir tutum mesajı verdi.

Grönland çıkışı: “Tek koruyucu ABD”

Trump’ın Davos konuşmasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri Grönland oldu. Konuyu gündem dışı bırakmayı düşündüğünü ancak yanlış anlaşılmaktan çekindiğini söyleyen Trump, Grönland ve Danimarka halkına saygı duyduğunu ifade etti.

ABD başkanlarının yaklaşık iki yüzyıldır Grönland’ı satın almak istediğini hatırlatan Trump, Danimarka’nın adaya yeterince yatırım yapmadığını öne sürdü. “Bu devasa toprak parçasını koruyabilecek tek ülke ABD’dir” diyen Trump, Grönland için müzakerelere başladıklarını açıkladı.

Stratejik güvenlik ve nadir elementler

Trump, Grönland’ın yalnızca doğal kaynaklar açısından değil, ulusal ve uluslararası güvenlik bakımından da kritik olduğunu savundu. “Asıl mesele nadir elementler değil, stratejik güvenliktir” diyen Trump, bölgenin savunmasız bir konumda bulunduğunu ileri sürdü.

Yeşil enerji politikalarına sert eleştiri

Konuşmasında çevre ve enerji politikalarına da değinen Trump, “Yeşil Yeni Düzen”i sert sözlerle hedef aldı. Rüzgar türbinleri ve benzeri temiz enerji projelerini eleştiren Trump, Avrupa’daki enerji fiyat artışlarını örnek gösterdi.

Almanya ve Birleşik Krallık’taki elektrik üretimi ve maliyetlerine ilişkin iddialar dile getiren Trump, fosil yakıtların devre dışı bırakılmasının fiyatları artırdığını savundu.

Venezuela iddiası: “Petrol akışı sağlandı”

Trump, önceki ABD yönetimini petrol politikaları üzerinden eleştirerek, kendi döneminde petrol ve gaz üretiminin arttığını söyledi. Venezuela’dan ABD’ye milyonlarca varil petrol getirildiğini ve bu süreçte anlaşmalar yapıldığını öne sürdü. Venezuela’nın kısa sürede ciddi gelir elde edeceğini iddia etti.

Ticaret anlaşmaları ve sanayi vurgusu

ABD’nin ticaret politikalarına da değinen Trump, ticaret açığını önemli ölçüde azalttıklarını savundu. Çelik fabrikalarının yeniden faaliyete geçtiğini belirten Trump, Avrupa, Japonya ve Güney Kore ile yapılan enerji ve ticaret anlaşmalarını “tarihi” olarak nitelendirdi.

“ABD yükselirse, diğer ülkeler de yükselir” diyen Trump, bu anlaşmaların karşılıklı kazanç sağladığını ileri sürdü.

Avrupa eleştirisi: “Doğru yöne gitmiyor”

Trump’ın konuşmasının son bölümünde Avrupa’ya yönelik eleştiriler öne çıktı. Avrupa’yı sevdiğini ancak gidişatın iyi olmadığını söyleyen Trump, “Avrupa’yı artık tanıyamıyorum” ifadesini kullandı.

Kontrolsüz göç, bütçe açıkları ve liderlik eksikliği eleştirileri yapan Trump, dünyanın bazı bölgelerinin göz göre göre gerilediğini savundu.

“Bizi haksız çıkaramadılar”

Konuşmasını ABD ekonomisi ve iç politikadaki başarılarına bağlayan Trump, uzmanların öngördüğü resesyon ve enflasyon senaryolarının gerçekleşmediğini söyledi. “Planlarımın felaket getireceğini söylediler ama yanıldılar” diyerek sözlerini tamamladı.