İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmaların başlamasının ardından ilk kez kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, hem İran hem de Hizbullah’a yönelik sert mesajlar verirken İsrail’in askeri operasyonlarının süreceğini vurguladı.

İsrail lideri, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarının ciddi sonuçları olacağını belirterek örgütün “ağır bir bedel ödeyeceğini” söyledi.

İran’daki yönetimi hedef aldı

Netanyahu konuşmasında İran’daki siyasi yönetimi de hedef aldı. İsrail’in İran halkının protesto edebilmesi için uygun koşulların oluşmasını sağlamaya çalıştığını savunan Netanyahu, İsrail’in saldırılarının bu sürece zemin hazırladığını iddia etti.

İran’da halkın yönetimi değiştirmesi ihtimaline değinen Netanyahu, “Birini suyun başına götürebilirsiniz ama içmesini sağlayamazsınız” sözleriyle değişimin İran halkının kararı olacağını dile getirdi.

İran’ın yeni dini liderine ve Hizbullah’a üstü kapalı tehdit

Netanyahu, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’i de sert sözlerle eleştirdi. İsrail Başbakanı, Hamaney’in Devrim Muhafızları’nın etkisi altında olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu ayrıca Hizbullah lideri Naim Kasım ile Hamaney’e üstü kapalı bir tehditte bulunarak, “Bir sigorta acentesi olsaydım bu iki kişiye hayat sigortası poliçesi düzenlemezdim” ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümetine uyarı

Netanyahu açıklamalarında Lübnan hükümetine de çağrıda bulundu. Hizbullah’ın silahsızlandırılmaması durumunda İsrail’in harekete geçebileceğini söyleyen Netanyahu, Lübnan yönetiminin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Netanyahu, “Eğer Hizbullah’ın faaliyetlerine izin vermeye devam ederlerse kendi kaderlerini kendileri belirlemiş olacaklar. Harekete geçmezlerse biz geçeceğiz” dedi.

“Savaşta beklediğimizden daha güçlüyüz”

İsrail Başbakanı, savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmesinde İsrail ordusunun sahada beklediklerinden daha güçlü bir konumda olduğunu savundu.

Operasyonların ayrıntılarını açıklamayacağını belirten Netanyahu, savaş sürecinde bazı gelişmelerin sürpriz olabileceğini ifade etti.

“Orta Doğu’yu değiştireceğimizi söylemiştim”

Netanyahu, İsrail’in bölgedeki askeri ve siyasi konumunun güçlendiğini savundu. Daha önce Orta Doğu’da dengelerin değişeceğini söylediğini hatırlatan Netanyahu, bugün gelinen noktada İsrail’in hem dostları hem de rakipleri tarafından daha güçlü görüldüğünü ifade etti.

Netanyahu, birçok ülke lideriyle görüştüğünü belirterek bazı devletlerin İsrail ile daha yakın ilişkiler kurmak istediğini öne sürdü.

Yeni ittifaklar kuruluyor

Netanyahu ayrıca savaş sürerken diplomatik girişimlerin de hızlandığını söyledi. Bölge ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurulması için temasların devam ettiğini ifade eden İsrail Başbakanı, birkaç hafta öncesine kadar mümkün görünmeyen ilişkiler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

İran’daki rejimin geleceğine ilişkin açıklama

Netanyahu, İran’daki yönetimin devrilmesi konusunun İran halkına bağlı olduğunu söyledi. İsrail’in bu süreçte İran halkına destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Netanyahu, rejimin düşmemesi durumunda bile ciddi şekilde zayıflayacağını savundu.

ABD ile “benzeri görülmemiş ittifak”

İsrail Başbakanı, ABD ile ilişkilerin tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ile sık sık temas halinde olduklarını ifade eden Netanyahu, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

