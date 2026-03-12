Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD basınında yer alan ve FBI’ın polis teşkilatlarını İran kaynaklı olası saldırılar konusunda uyardığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

ABD merkezli haber kanalı ABC News’in yayımladığı haberi eleştiren Leavitt, haberin yanlış bilgi içerdiğini ve kamuoyunda gereksiz paniğe yol açtığını söyledi.

“Doğrulanmamış e-postaya dayandırıldı”

Leavitt, haberin California eyaletindeki yerel bir polis birimine gönderildiği öne sürülen tek bir e-postaya dayandığını belirtti. Söz konusu e-postada yer alan bilgilerin doğrulanmamış istihbarata dayandığının da açıkça ifade edildiğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü açıklamasında, bu ayrıntının haber hazırlanırken göz ardı edildiğini ileri sürdü.

İran’dan İHA saldırısı iddiası reddedildi

Leavitt ayrıca, İran’ın ABD’ye yönelik misilleme olarak batı kıyıları açıklarından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyebileceği yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Açıklamasında, “İran’dan ülkemize yönelik böyle bir tehdit bulunmuyor ve hiçbir zaman da olmadı” ifadelerini kullandı.

FBI’ın polisleri uyardığı iddia edilmişti

ABD basınında yer alan haberde, FBI’ın California’daki bazı polis birimlerini ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri operasyonu halinde Tahran yönetiminin misilleme gerçekleştirebileceği ihtimali konusunda bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca, İran’ın ABD’nin batı kıyıları açıklarından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyebileceği yönünde bir değerlendirme yapıldığı iddia edilmişti.

Tartışma büyüyor

Beyaz Saray’ın açıklamasıyla birlikte söz konusu iddialar ABD kamuoyunda tartışma konusu oldu. Yetkililer, ulusal güvenlik konularında doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmasının kamuoyunda yanlış algılara yol açabileceğine dikkat çekiyor.