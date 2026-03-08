Küresel siyasetin merkez üssü haline gelen Ortadoğu'da, ABD ve İran hattındaki gerilim karşılıklı askeri kapasite açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın savunma mekanizmalarının ağır bir yıkıma uğradığına dair iddialı çıkışına, Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), stratejik varlıklarının büyük bir kısmını muhafaza ettiklerini savunarak, bölgesel bir çatışma senaryosuna karşı hazırlıklı oldukları mesajını verdi.

Tahran’dan dayanıklılık mesajı: "Mevcut tempoyla 6 ay kesintisiz savaş"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, Fars Haber Ajansı aracılığıyla kamuoyuna yansıyan beyanatında, ülkesinin askeri envanterinin ve operasyonel kabiliyetinin sanılanın aksine korunduğunu ileri sürdü. Naini, dış dünyadan gelen "kapasite kaybı" yorumlarını reddederek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin şu anki askeri yoğunluğu koruyarak en az yarım yıl boyunca yüksek yoğunluklu bir savaşı idame ettirebilecek güçte olduğunu dile getirdi. Bu açıklama, bölgedeki lojistik ve mühimmat stoklarının hala dirençli olduğu mesajını taşırken, DMO kanadından gelen bir diğer iddia ise gerilimi tırmandırdı. Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğu öne sürülen 200’den fazla stratejik noktanın hedef alındığını duyurarak sahada aktif olduklarının altını çizdi.

Beyaz Saray’ın bilançosu: "Hava ve deniz kuvvetleri tasfiye edildi"

İran’ın bu dirençli tablo çizimine karşılık, ABD Başkanı Donald Trump cephesinden gelen veriler tamamen zıt bir askeri gerçekliğe işaret ediyor. Günün erken saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, İran’ın askeri omurgasına telafisi güç darbeler indirdiklerini savundu. Operasyonun verimliliğine dikkat çeken Trump, yalnızca bir hafta gibi kısa bir sürede 44 parçalık bir donanma gücünün saf dışı bırakıldığını, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ise neredeyse tamamının imha edildiğini iddia etti. Füze sistemlerinin ve üretim tesislerinin ağır hasar aldığını belirten ABD Başkanı, bölgeden gelen füze hareketliliğinin azalmasını bu operasyonel başarıya bağladı.

Liderlik kadrosu ve insansız hava aracı kapasitesi hedefte

Trump’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri de İran’ın savunma sanayisindeki teknolojik gücü ve komuta zincirine yönelik yapılan operasyonlar oldu. İnsansız hava aracı (İHA) kapasitesinin ciddi oranda zayıflatıldığını söyleyen Trump, saldırıların sadece ekipmanla sınırlı kalmadığını, İran’ın askeri ve siyasi liderlik kademelerinin de doğrudan hedef alındığını vurguladı. "Onları canlarını en çok yakan noktadan vurduk" diyen Trump, operasyonun nihai süresi hakkında kesin bir tarih vermekten kaçınsa da, karşı tarafın askeri varlığının "yok olma" noktasına geldiğini savunarak Washington’ın kararlılığını yineledi.