Pandemi süreciyle birlikte hayatımıza iyice yerleşen online yemek uygulamaları ile restoranlardaki fiyatlar arasındaki makas son dönemde giderek açıldı. Restoranda 200 TL'ye satılan bir ürünün kapıya geldiğinde 400 TL'ye kadar çıkması büyük tepki toplarken, Ticaret Bakanlığı duruma el attı. Yeni yasal düzenlemeyle birlikte platformların restoranlardan tahsil ettiği gizli komisyonlar ve zorunlu ek ücretler tamamen kaldırıldı. Tüketiciler ise perde arkasındaki bu şeffaflaşma adımının kendi cüzdanlarına ve sipariş ekranlarına nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

ONLİNE YEMEK SİPARİŞİ FİYATLARI UCUZLADI MI?

Ticaret Bakanlığının hayata geçirdiği bu yeni sistemin birincil amacı doğrudan fiyatları düşürmekten ziyade, sektördeki haksız kesintileri ve karmaşık ücretlendirme politikalarını şeffaf hale getirmek. Bu nedenle ilk etapta menü fiyatlarında anlık ve büyük bir indirim dalgası yaşanmadı. Ancak restoranların omuzundaki haksız mali yükün hafiflemesi ve ek maliyetlerin ortadan kalkmasıyla birlikte, uzun vadede bu rahatlamanın tüketiciye indirim olarak yansıması bekleniyor.

TRENDYOL GO, YEMEKSEPETİ VE GETİR FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Düzenlemenin devreye girmesinin hemen ardından Trendyol Yemek, Yemeksepeti, GetirYemek gibi popüler uygulamaların ekranlarında net bir "ucuzlama" görülmedi. Uygulama ile şu an için sadece daha adil bir fiyat oluşumuna zemin hazırlanıyor. Sipariş sırasında ödenen hizmet bedellerinin netleşmesiyle birlikte, restoranlar ile platformlar arasındaki fiyat farkının zamanla kapanması hedefleniyor.

TİCARET BAKANLIĞI DÜZENLEMESİ İLE NELER DEĞİŞTİ?

Bakanlığın attığı adımlarla birlikte yemek sipariş platformlarının çalışma sisteminde hem satıcıyı hem de tüketiciyi dolaylı yoldan koruyan önemli kurallar devreye alındı. Sistemde yaşanan başlıca değişiklikler şöyle sıralandı:

Tüm ücretler şeffaflaştı: Platformların kestiği komisyon, taşıma ve reklam gibi tüm bedeller artık satıcı panellerinde gizli kalmayacak ve kalem kalem gösterilecek.

Zorunlu ek ücretler bitti: Restoranlardan tahsil edilen belirsiz ve mecburi ek ödemeler kaldırıldı.

Kampanya zorunluluğu kalktı: Restoranlar artık platformların dayattığı indirim veya kampanyalara katılmak zorunda bırakılmayacak.

Komisyon sistemi sadeleşti: Restoran kendi inisiyatifiyle indirim yaparsa, platform sadece müşterinin ödediği indirimli tutar üzerinden komisyon alacak. İndirim platformla ortak yapılırsa hesaplama farklı bir sistemle şeffaf şekilde yürütülecek.

TÜRKİYE'DEKİ ONLİNE YEMEK SİPARİŞ PLATFORMLARI NELER?

Gündelik hayatta sıkça kullanılan ve yeni düzenlemeye tabi olan başlıca online yemek siparişi platformları şunlar:

Yemeksepeti

GetirYemek

Trendyol Yemek

Migros Yemek

Tıkla Gelsin

Fiyuu