Son Mühür- Küresel piyasalarda haftanın açılışıyla birlikte altın fiyatlarında gerileme dikkat çekti. Hürmüz Boğazı’na ilişkin artan jeopolitik endişeler, piyasalarda “yeni risk dalgası” fiyatlamalarını beraberinde getirirken, ons altın gün içinde yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Ons altın, sabah saatlerinde düşüş eğilimi göstermesinin ardından sınırlı toparlanma kaydederek 4 bin 729 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Döviz piyasalarında sınırlı yükseliş

Dolar/TL kuru, önceki haftayı 44,6200 seviyesinden tamamlarken yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Bankalararası piyasada kur, yüzde 0,2 artışla 44,7228 seviyesine çıktı.

Dolar endeksi de benzer şekilde yukarı yönlü hareket ederek 99 seviyesine yükseldi.

Euro 52,3110 lira, sterlin ise 59,9335 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Yurt içi altın fiyatları

İç piyasada altın fiyatları küresel ons altındaki hareketliliğe paralel seyretti. Güncel rakamlar şöyle oluştu:

Gram altın: 6 bin 802 lira

Çeyrek altın: 11 bin 533 lira

Yarım altın: 23 bin 59 lira

Tam altın: 46 bin 110 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 968 lira

Borsa İstanbul haftaya pozitif başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü güçlü yükselişle tamamladı. Endeks yüzde 2,81 artışla 14.073,79 puana ulaştı.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,63 yükselişle 16.534,00 puan seviyesinde işlem gördü.

Enerji piyasalarında sert hareket

Petrol fiyatlarında ise dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,4 artarak 101,73 dolara yükseldi.

Kripto para piyasası

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 71 bin 14,1 dolar seviyesinde işlem görüyor.