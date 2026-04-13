Dünya üzerinde uygulanan farklı vergi rejimleri, küresel sermayenin yönünü belirleyen en büyük etkenlerin başında geliyor. Gelişmiş pek çok ülkede yüksek kazançlar büyük vergilendirmelere tabi tutulurken, bazı devletler tamamen farklı bir ekonomik model benimseyerek kişisel gelir vergisini ortadan kaldırıyor. Özellikle büyük yatırımcılar, iş insanları ve sermaye sahipleri için güvenli bir liman haline gelen bu bölgeler, nakit akışını hızlandırarak kendi ekonomilerini devasa boyutlara ulaştırıyor. Dışarıdan bakıldığında bireysel kazancın tamamının korunduğu bir avantaj gibi görünse de finansal uzmanlar, bu bölgelerdeki yüksek yaşam standartlarının getirdiği maliyetlere ve doğrudan olmayan vergilendirme sistemlerine dikkat çekiyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ VE ADA DEVLETLERİ LİSTENİN BAŞINDA

Kişisel kazançlardan pay almayan devletlerin başını Orta Doğu'nun güçlü ekonomileri çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeler, oluşturdukları stratejik serbest ticaret bölgeleriyle yabancı yatırımcıları sınırları içine davet ediyor. Temelini finans ve lüks turizm üzerine kuran Bahamalar, Bermuda ve Cayman Adaları da sermaye kazancı ile mülk üzerinden vergi talep etmeyerek zenginlerin rotasını çevirdiği en popüler duraklar arasında yer alıyor. Aynı şekilde Kuveyt, Katar, Vanuatu ve Monaco da kişisel gelir üzerinden vergi almayarak bu alternatif küresel ekonomik sistemin en güçlü temsilcileri konumunda bulunuyor.

"SIFIR VERGİ" GERÇEKTE NE ANLAMA GELİYOR?

Doğrudan gelir vergisi alınmaması, söz konusu ülkelerde yaşamanın tamamen ücretsiz veya düşük maliyetli olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanlar, "sıfır gelir vergisi" uygulamasının tüm mali yükümlülükleri ortadan kaldırmadığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri örneğinde gözlemlendiği üzere, kişisel kazanç üzerinden doğrudan bir kesinti yapılmasa da yüzde 5 oranındaki tüketim vergisi ve yüksek gümrük bedelleri vatandaşların bütçesini derinden etkiliyor. Genel yaşam harcamalarının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu bu bölgelerdeki maliyetler, uzmanlar tarafından vergisiz yaşamın "gizli bedelleri" olarak tanımlanıyor.

EKONOMİ ÇARKLARI NASIL DÖNÜYOR?

Kişisel gelir vergisi olmadan milyarlarca dolarlık ülke bütçelerinin nasıl ayakta kaldığı sorusu, bu devletlerin temel yönetim stratejilerinde yanıt buluyor. Uygulanan sıfır vergi politikaları geçici veya tesadüfi bir durum olmaktan ziyade, uzun vadeli planlanmış bir ekonomik modelin yansıması olarak ortaya çıkıyor. Hükümetler, hazine gelirlerini doğrudan vatandaşın gelirinden kesmek yerine turizm faaliyetleri, uluslararası finansal hizmetler ve devasa hidrokarbon ihracatından elde edilen gelirlerle finanse ediyor. Böylece küresel sermaye vergisiz alanlara akarken, devletler de kendi bütçelerini çok daha farklı ve büyük kanallardan beslemeye devam ediyor.