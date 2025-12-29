Meksika’nın güneyinde yer alan Oaxaca eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 98 kişi yaralandı. Kaza, Nizanda kasabası yakınlarında, trenin bir virajı aldığı sırada meydana geldi.

241 yolcu taşıyordu

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (Semar) tarafından yapılan açıklamada, trenin 241 yolcu ve 9 mürettebatla sefer halinde olduğu belirtildi. Raydan çıkan vagonlarda bulunan yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sağlık kuruluşlarına nakledildi.

Geniş kapsamlı kurtarma çalışması

Arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında 360 deniz personeli, 20 kara aracı, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve bir insansız hava aracı bölgede görevlendirildi. Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma ve koordinasyon vurgusu

Semar açıklamasında, olayın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışıldığı belirtilerek, kamu güvenliği ve refahının öncelik olduğu vurgulandı.

Sheinbaum’dan talimat ve teşekkür

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sheinbaum, Deniz Kuvvetleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları Müsteşarı’na bölgeye giderek kazazedelerin aileleriyle yakından ilgilenmeleri talimatını verdi. Oaxaca Valisi ve yerel ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür eden Sheinbaum, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini kaydetti.