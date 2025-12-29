ABD’nin New Jersey eyaletinde havacılık kazası meydana geldi. Hammonton kentinde iki helikopterin uçuş sırasında havada çarpıştığı bildirildi. Olay, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Çarpışma havada meydana geldi

Yetkililerden edinilen ilk bilgilere göre, iki helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle havada temas etti. Çarpışmanın ardından helikopterlerin yere düştüğü, olay yerine çok sayıda acil durum ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaza nedeni araştırılıyor

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, hava sahası kısa süreliğine kontrollü şekilde kapatıldı. Federal havacılık birimlerinin de sürece dahil olduğu, helikopterlerin çarpışma nedenine ilişkin teknik incelemenin başlatıldığı açıklandı.

Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın teknik arıza mı yoksa insan hatasından mı kaynaklandığının yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Yetkililerin ilerleyen saatlerde kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.