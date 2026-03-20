UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Samsunspor, İspanya temsilcisi Rayo Vallecano’ya konuk oldu. Madrid’deki Vallecas Stadı’nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz, tur umutlarını sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıktı.

İlk maçta sahasında 3-1 mağlup olan Samsunspor, rövanşta farkı kapatmak için mücadele etti.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Samsunspor, zaman zaman rakip kalede etkili olmaya çalışsa da ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ndiaye umutları yeşertti

İkinci yarıya daha etkili başlayan Samsunspor, aradığı golü 65. dakikada buldu. Ndiaye’nin attığı golle temsilcimiz 1-0 öne geçti ve tur için umutlandı.

Kalan dakikalarda farkı artırmak için baskı kuran Samsunspor, aradığı ikinci golü bulmakta zorlandı.

Toplam skor turu belirledi

Rövanş maçını 1-0 kazanan Samsunspor, ilk karşılaşmadaki 3-1’lik mağlubiyetin etkisini silemedi.

Toplamda 3-2 geride kalan Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi’ne son 16 turunda veda etti.

Rayo Vallecano çeyrek finalde

İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano, iki maç sonunda elde ettiği avantajla adını çeyrek finale yazdırdı.

Samsunspor ise Avrupa serüvenini noktalarken, ortaya koyduğu mücadeleyle taraftarından alkış aldı.

