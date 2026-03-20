Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından takımın performansını ve oyuncularının son durumunu değerlendirdi. Siyah-beyazlı ekibin oyunun genelinde kontrolü elinde tuttuğunu belirten Yalçın, Galatasaray yenilgisinin ardından gelen iki iç saha galibiyetinin takıma moral kazandırdığını söyledi.

Maçın kontrolü Beşiktaş’taydı

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Sergen Yalçın, ligin bu bölümünde oynanan maçların her ekip için daha fazla önem taşıdığını vurguladı. Mücadelenin başında skor üstünlüğünü ele geçirdiklerini ifade eden Yalçın, savunmada da penaltı pozisyonu dışında önemli bir tehdit yaşamadıklarını dile getirdi.

Yalçın, açıklamasında, "Bence güzel bir maçtı. Bu tür maçlar herkes için zor olacak. Aşağıda kümede kalmak isteyenler var. Yukarıda pozisyon yakalamak isteyenler var. Herkes pozisyon peşinde. Kolay olmaz böyle maçlar ama iyi başladık, erken 2-0 bulduk. Bir penaltı oldu. Penaltı haricinde pozisyon olmadı kalemizde. Maç sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermedik penaltı haricinde. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray yenilgisi sonrası moral vurgusu

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından üst üste kazanılan iki maçın takım üzerindeki etkisine de değindi. Milli ara öncesi elde edilen bu sonucun oyuncular açısından önemli olduğunu belirten Yalçın, sezonun kalan bölümü için hazırlıklara başlayacaklarını söyledi.

Sergen Yalçın, "Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız." dedi.

Orkun Kökçü’ye özel parantez

Yalçın’ın maç sonu değerlendirmesinde en dikkat çeken bölümlerden biri ise Orkun Kökçü’ye yönelik sözleri oldu. Genç oyuncunun sahadaki rolünde değişikliğe gittiklerini anlatan deneyimli çalıştırıcı, Orkun’un çok yönlü oyun yapısıyla takıma önemli katkı verdiğini ifade etti.

Başarılı teknik direktör, "Orkun'un son bölümde pozisyonunu değiştirdik. Daha 6 gibiydi ilk bölümde, ikinci bölümde daha önde kullanıyoruz. Orkun'un onu yapabilecek yetenekleri var. Her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Farklı bir oyun oynuyor. Bu onun için de çok değerli. Önünde milli maçlar var. Orkun'un yaşı daha çok genç. Orkun, 30 gündür oruç tutuyor. 30 gündür oruç tutan tek futbolcumuz. Ona rağmen fizik durumu çok iyi. Üstüne koya koya gidecek. Takıma sahip çıkıyor. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı. O da kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu." sözleriyle oyuncusuna övgüde bulundu.

“İyi yoldayız” mesajı

Takım içindeki bireysel performans dalgalanmalarının doğal olduğuna işaret eden Yalçın, oyuncuların her maçta aynı seviyede performans göstermesinin mümkün olmadığını belirtti. Gelecek planlarına da değinen Beşiktaş Teknik Direktörü, takımın doğru yolda ilerlediğini söyledi.

Yalçın, son olarak "Bazen maçlar da performanslar düşüyor oyuncuların. Her maç yüksek olacak diye bir şey yok. Amir penaltı yaptırdı, ne yapacağız ceza mı vereceğiz. Yersen fazlasını atarsın. İyi yoldayız. Gelecek için planlarımız var. Hayallerimiz var. İnşallah bu doğrultuda yolumuza devam edersek önümüz aydınlık." değerlendirmesinde bulundu.