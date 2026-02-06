Manisa’nın Kula ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kontrolden çıkan bir otomobilin refüje ve bariyerlere çarpmasının ardından aynı yönde seyreden başka bir araç da kazaya karıştı.

Kaza Selendi Kavşağı yakınlarında meydana geldi

Kaza, saat 21.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerinde, Selendi Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Hakan Y. yönetimindeki otomobil, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Refüje çarptı, bariyerlerde durabildi

Kontrolden çıkan araç önce refüje, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan ve Erdal İ. idaresindeki başka bir otomobil de kazaya karışan araca çarptı.

İki kişi yaralandı

Kazada sürücü Ali Hakan Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Emin İ. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik bir süre tek şeritten verildi

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.