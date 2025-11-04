Ayrıca, üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları karoseri ya da çerçeveyle korunan araçlar hariç olmak üzere; bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve T3 sınıfı traktörlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü takması (koruma başlığında gözlük bulunuyorsa ayrıca gözlük zorunluluğu aranmaz, bisikletliler için de aynı durum geçerlidir), yolcuların ise koruma başlığını takıp bağlaması gerektiği yönetmelikte madde olarak belirtildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Resmî Gazete’de şu ifadelerle yayımlandı:

MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30 – Sürücülerin ve araçların sicillerinin tutulmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu teknik bilgiler, hukuki değişiklikler ya da kısıtlayıcı şerhlerle ilgili kayıt işlemleri; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek veriler, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından elektronik sistem üzerinden alınabilecek veya kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, bu amaçla sınırlı olmak üzere paylaşılabilecek. Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili taraflar arasında yapılacak protokollerle belirlenecek.

MADDE 2 – Yönetmeliğin 150. maddesinin ikinci fıkrasındaki (a) bendi aşağıdaki şekilde yenilenmiş, bu bendin ardından yeni bir bent eklenmiş, diğer bentler buna göre yeniden sıralanmış ve aynı maddenin on dördüncü fıkrasında yer alan “takmadan” ifadesi “takmadan/kullanmadan” olarak değiştirilmiştir.

a) Üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları karoseri veya çerçeveyle korunan araçlar hariç olmak üzere; bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 14/8/2014 tarihli, 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) kapsamında 1/1/2001 tarihinden sonra üretilen T3 sınıfı traktörlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü (koruma başlığında gözlük bulunuyorsa ayrıca aranmaz, bisikletliler için de gözlük zorunlu değildir), yolcuların ise koruma başlığı takıp bağlamaları zorunludur.

b) Üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları karoseri veya çerçeveyle korunan araçlar hariç olmak üzere, motosiklet sürücüleri ve yolcularının koruyucu eldiven takmaları zorunludur.

MADDE 3 – Yönetmeliğe ekli 1 sayılı cetvelin “C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat” bölümünde yer alan taşıt satırındaki “Motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)” ibaresi,

“Bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) kapsamında 1/1/2001 tarihinden sonra üretilen T3 kategorisindeki traktör (üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları karoseri veya çerçeveyle korunanlar hariç)” şeklinde değiştirilmiş ve bu satırın altına yeni bir satır eklenmiştir.