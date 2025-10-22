Son Mühür - Avrupa’da yol tabelaları genellikle standart sembollerle hazırlanırken, dünyanın farklı yerlerinde sürücülerin karşısına oldukça sıra dışı işaretler çıkabiliyor. Hindistan’ın Bengaluru şehrinde çekilen bir yol tabelası fotoğrafı da bu ilginç örneklerden biri olarak öne çıktı. Tabelayı gören sürücüler, başlangıçta bunun bozuk yol, vahşi hayvan geçişi ya da yol çalışması uyarısı olabileceğini düşündü.

Anlamı belli oldu

Tabelanın anlamıyla ilgili yaşanan karışıklığın ardından yerel trafik polisinden açıklama geldi. Yetkililere göre, dört siyah noktadan oluşan bu işaret, sürücüleri “görme engelli bireylerin olası varlığı” konusunda uyarmaktadır. Özellikle görme engelliler okulları veya rehabilitasyon merkezlerinin yakınlarında yer alan bu tabelalar, sürücülere hızlarını düşürmeleri ve daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Yalnızca bir uyarı işareti değil Tabeladaki dört siyah nokta rastgele dizilmemiştir. Bu özel sembol, görme engellilerin kullandığı Braille alfabesini simgeliyor. Böylece tabela, sadece bir uyarı işareti olmanın ötesine geçerek görme engelli bireylerle ilgili bilinç oluşturmayı hedefliyor. Avrupa'da yer almıyor Ukrayna, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinde görme engelli bireylerin geçişini belirten böyle özel bir tabela bulunmamaktadır. Bu ülkelerde genellikle “!” işareti ile birlikte “Kör Geçidi” veya “Görme Engelli” ifadelerinin yer aldığı ek panolar kullanılmaktadır. Hindistan’daki bu benzersiz işaret ise hem sembolik anlamı hem de toplumsal duyarlılığı nedeniyle örnek teşkil etmektedir.