Son Mühür - Erzurum’un merkez ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada; yoğun kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski sebebiyle 11 Şubat Çarşamba günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye’deki resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarının 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca aynı gün hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtilirken, vatandaşlara buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Van

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van’ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Saray Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada; kar yağışı, buzlanma ve sis riski sebebiyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezlerinde öğretime geçici olarak ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıkları da benzer şekilde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyururken, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin yanı sıra 0-6 yaş çocuğu bulunan annelerin de idari izinli olacağını açıkladı.

Ağrı

Ağrı’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre çarşamba günü kent genelinde yoğun kar yağışının beklendiği ifade edildi. Muş Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Varto ilçesinde tüm okullarda, Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde ise köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Varto Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski sebebiyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime geçici olarak ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Bulanık ve Malazgirt Kaymakamlıkları’ndan yapılan açıklamalarda, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.