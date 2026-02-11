Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Şubat tarihli tahminlerine göre; Kütahya hariç Ege Bölgesi, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği, iç bölgelerde ise pus ve yer yer sis etkili olabileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Hangi şehirlerde yağış bekleniyor?

Yağışların; Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yoğun kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Kıyı Ege’de rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülürken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu belirtilerek dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

11 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

Edirne – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

İzmir – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Manisa – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Muğla – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Antalya – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Hatay – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

Isparta – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çankırı – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sivas – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Düzce – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sinop – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Artvin – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; öğle saatlerinde iç kesimlerde yer yer kuvvetli

Samsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar

Kars – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Malatya – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

Van – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli

Gaziantep – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Siirt – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli

Şanlıurfa – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı