Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Şubat tarihli tahminlerine göre; Kütahya hariç Ege Bölgesi, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği, iç bölgelerde ise pus ve yer yer sis etkili olabileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Hangi şehirlerde yağış bekleniyor?
Yağışların; Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yoğun kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Kıyı Ege’de rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülürken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu belirtilerek dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
11 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
Edirne – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
İzmir – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Manisa – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Muğla – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Adana – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Antalya – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Hatay – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Isparta – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sivas – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; öğle saatlerinde iç kesimlerde yer yer kuvvetli
Samsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Kars – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Malatya – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
Van – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli
Gaziantep – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli
Şanlıurfa – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı