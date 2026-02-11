Son Mühür - Edirne Cezaevi’nde yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni bir fotoğrafı kamuoyuna yansıdı. Paylaşılan kare, sosyal medyada kısa sürede geniş ilgi görerek gündem oldu.

Selahattin Demirtaş'ın son hali

Paylaşılan fotoğrafta Selahattin Demirtaş’ın moralli ve fit bir görüntü sergilediği görülürken, sakallarının uzayıp yer yer beyazladığı da dikkat çekti.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz 2025’te açıkladığı kararında Selahattin Demirtaş’ın Kobani davası kapsamındaki tutukluluğunun siyasi gerekçelerle sürdürüldüğüne hükmederek derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti. Adalet Bakanlığı ise karara, verilen sürenin dolmasına bir gün kala 8 Ekim’de itiraz etmiş; AİHM paneli yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra itirazın reddine karar vermişti.