Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.11’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 13.03 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İzmir ve çevre illerde hissedildi

Sarsıntı, Sındırgı başta olmak üzere Balıkesir genelinde hissedilirken, İzmir’in bazı ilçelerinde de hafif şekilde algılandı. Kısa süreli tedirginlik yaratan sarsıntı sonrası vatandaşların duruma ilişkin sosyal medya paylaşımları arttı.

İlk belirlemelere göre olumsuzluk yok

Deprem sonrası bölgedeki yetkili birimlere ulaşan ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasar meydana gelmedi. AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarının sürdüğü öğrenildi.

Bölgede deprem hareketliliği devam ediyor

Uzmanlar, Sındırgı ve çevresinin fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak bölgede zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntıların görüldüğünü belirtiyor. Yetkililer, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi konusunda uyarıda bulundu.