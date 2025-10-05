Son Mühür- Yeni düzenlemeye göre, yük taşımacılığında kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile 17’den fazla oturma yeri bulunan yolcu taşımacılığı araçlarında takograf bulundurulması zorunlu olacak. Ayrıca taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre bulundurmak ve kullanmak da mecburi hale gelecek.

Hız sınırını aşana 90 gün ehliyet iptali

Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücüler için kademeli ehliyet iptali uygulanacak:

Sınırı 46-55 km/saat aşanlara 30 gün,

56-65 km/saat aşanlara 60 gün,

66 km/saat ve üzeri aşanlara ise 90 gün süreyle ehliyet geri alma yaptırımı getirilecek.

Bu ihlallerin her tekrarı aynı cezaları doğuracak.

Geçiş hakkı vermeyene ağır ceza

Cankurtaran, ambulans, itfaiye veya orman yangın aracı gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca yer açmayan veya durmayan sürücülere 46 bin lira para cezası verilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle iptal edilecek.

Gürültülü egzoz ve saldırgan sürüşe sert önlem

Aracında abartı egzoz veya çevreyi rahatsız edecek ses düzeyinde değişiklik yapan sürücülere 16 bin lira ceza kesilecek. Trafikte saldırgan davranış sergileyen, başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücüler ise 180 bin lira idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle iptal edilecek, araçları da 30 gün trafikten men edilebilecek.

Kırmızı ışık ihlali ve telefon kullanımına yeni yaptırımlar

Kırmızı ışık ihlali sonucu trafik kazasına neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle alınacak.

Ehliyetin geri verilebilmesi için sürücülerin psikoteknik değerlendirmeden geçmesi gerekecek.

Seyir halindeyken cep telefonu veya benzer cihazları kullanan sürücülere ise 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yarış ve kazaya kaçma suçlarına ağırlaştırılmış cezalar

Trafikte yarış yapan sürücülere 46 bin lira para cezası uygulanacak ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ayrıca ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zabıta izni olmadan olay yerinden kaçan sürücüler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yeni dönem başlıyor

TBMM’de ele alınacak düzenleme, trafik güvenliğini artırmayı, kurallara uymayan sürücülere caydırıcı cezalar getirmeyi ve şehir içi trafik disiplinini sağlamayı amaçlıyor.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde trafik denetimlerinin daha sıkı hale gelmesi bekleniyor.