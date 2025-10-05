Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar yarışında aralarında akademisyenlerin de içinde olduğu isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri, Bolu Abant Kampında bir kez daha gündeme geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminin Genel Başkan Yardımcılarından Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu ve ailesine yönelik hakarete varan saldırıları ve bu saldırılar karşısında Genel Merkez'in tutumunu eleştirdi.



Ali Öztunç'dan Genel Merkez'e tepki...



Öztunç'un,

''Selvi hanıma, torunlarına, Kemal Bey'e troller ve trol olmayanlar tarafından hakaret edildi. Kemal Bey tam 13 yıl bizim genel başkanlığımızı yaptı. Kemal Bey'e bu hakaretlere sessiz kaldınız. Kemal Bey bu kadar kötü bir insan mıydı da siz bunlara tek ses çıkarmadınız?'' diye sorduğu öğrenildi.

Fatih Altaylı Selvi Kılıçdaroğlu'nu işaret etmişti...



Silivri'de tutuklu bulunan Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yeniden koltuğa oturma isteğinin altında Selvi Kılıçdaroğlu'nun olduğunu ima etmiş, Altaylı'nın bu iddiasının ardından sosyal medyada Kılıçdaroğlu ve ailesine yönelik hakarete varan ifadelerin kullanıldığı görülmüştü.