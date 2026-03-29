Son Mühür- Son günlerde dijital platformlarda ve bazı medya organlarında geniş yankı uyandıran "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddiaları üzerine resmi bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda infiale yol açan bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belgeleriyle ortaya koydu. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu iddiaların belirli bir dayanağı olmadığı ve vatandaşları yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon faaliyeti olduğu saptandı.

Hastanenin özelleştirilmesi söz konusu değil

İstanbul'un Kartal ilçesinde stratejik bir öneme sahip olan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mülkiyet yapısına dair ortaya atılan spekülasyonlar, devletin en üst kurumları tarafından yalanlandı. DMM tarafından paylaşılan resmi verilerde, sağlık kurumunun herhangi bir şahıs veya özel kuruluşa devredilmesinin, satılmasının ya da özelleştirme kapsamına alınmasının hiçbir şekilde gündemde olmadığı vurgulandı. Hastanenin yönetimsel ve operasyonel yapısının tamamen kamu bünyesinde kalmaya devam edeceği, hukuki statüsünde bir değişiklik planlanmadığı açıkça ifade edildi.

Manipülatif görsellere karşı uyarı geldi

Sosyal medyada yayılan iddiaların inandırıcılığını artırmak amacıyla kullanılan görsellere de açıklık getiren yetkililer, önemli bir detaya dikkat çekti. Paylaşımlarda kullanılan bina fotoğraflarının, halihazırda hizmet veren mevcut hastane yapısıyla hiçbir ilgisi bulunmadığı tespit edildi. Bu durumun, halkın kamu hizmetlerine olan güvenini sarsmak adına başvurulan kasıtlı bir manipülasyon yöntemi olduğu belirtildi. Yetkililer, dijital mecralarda bağlamından koparılarak servis edilen bu tür içeriklerin, gerçeklik payı taşımayan kurgulardan ibaret olduğunun altını çizdi.

Kamu sağlığı hizmetleri kesintisiz devam ediyor

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bugün de devletin himayesinde vatandaşlara sağlık dağıtmaya devam ediyor. Hastanenin tıbbi faaliyetlerinin aksamadığını belirten DMM, sağlık sisteminin bel kemiği olan bu tür kurumların kamu hizmeti vermeyi sürdüreceğini yineledi. Vatandaşların, özellikle stratejik öneme sahip kamu yatırımları hakkında yayılan asılsız haberlere karşı ihtiyatlı olmaları ve yalnızca resmi kanallar tarafından yapılan bilgilendirmelere itibar etmeleri gerektiği önemle hatırlatıldı.