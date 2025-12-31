Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Karşıyaka formasıyla çıkış yakalayan genç kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavili kulübün, transferi sonuçlandırmak amacıyla İzmir’de yüz yüze görüşmelere hazırlanması bekleniyor.

Cuma günü İzmir’de kritik zirve

Edinilen bilgilere göre Trabzonspor yönetimi, transfer sürecini netleştirmek adına cuma günü İzmir’e gelerek Karşıyaka cephesiyle masaya oturacak. Görüşmelerin, genç futbolcunun geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

Karşıyaka’da gençlik ağırlıklı yeni dönem

TFF 3. Lig 4. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde genç oyunculara dayalı bir yapılanmaya gitti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu süreçte altyapıdan birçok futbolcuyu A takıma kazandırarak vitrine çıkardı.

Fırsatı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu

Bu yapılanmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, aldığı forma şansını kısa sürede avantaja çevirdi. Özellikle kadroda yaşanan zorunlu değişimlerin ardından ilk 11’e yerleşen genç kanat oyuncusu, sahadaki performansıyla teknik heyetin ve futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

Kısa sürede radara girdi

Ligin ilk yarısının son bölümünde forma giydiği 5 maçta 1 gol ve 2 asist üreten Adem Yeşilyurt, sadece yurt içinden değil yurt dışından da birçok kulübün izleme listesine girdi. Ancak transfer konusunda en somut adımı atan kulüp Trabzonspor oldu.

Pazarlık masasında rakamlar konuşuluyor

Karşıyaka yönetiminin transfer görüşmelerine 5 milyon Euro talep ile başladığı öğrenilirken, Trabzonspor cephesinin bu bedeli aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Tarafların, ortak bir noktada buluşarak transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

Karşıyaka için vitrin, Trabzonspor için yatırım

Adem Yeşilyurt’un transferi, Karşıyaka açısından genç oyuncu projesinin meyvelerini vermesi anlamına gelirken; Trabzonspor için ise uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, genç futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açılması bekleniyor.