Son Mühür / Beste Temel -2025 yılı, Türkiye genelinde ve İzmir özelinde siyaset, ekonomi, çevre, kültür-sanat ve toplumsal olaylar açısından yoğun gündemiyle geride kaldı. Yıl boyunca yaşanan kayıplar, doğal afetler, adli süreçler ve siyasi gelişmeler kamuoyunun gündemini belirledi. İşte böyle… Bir yıl daha acısıyla tatlısıyla, gözaltısıyla adli kontrolüyle, eylemiyle eylemsizliğiyle geçti gitti…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2025 yılına ilişkin mesajında yılı “İzmir adına bir sıçrama yılı” olarak nitelendirmişti. Ancak yıl boyunca kentte yaşanan su kesintileri, orman yangınları, bütçe krizleri, tamamlanamayan metro projeleri, temizlik sorunları ve körfezdeki çevre kirliliği tartışmaları İzmir’in gündeminden düşmedi.

Ocak ayı kayıplarla başladı

2025 yılının ilk günleri Türkiye genelinde önemli kayıplarla geçti.

2 Ocak’ta arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü Antalya’da 79 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan sanat yaşamıyla Türk müzik tarihine damga vuran Tayfur’un ölümü büyük üzüntü yarattı.

20 Ocak’ta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Türkiye’nin en büyük turizm facialarından biri olarak kayıtlara geçti.

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de bir bit pazarında çıkan bıçaklı kavga sonucu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi yaşamını yitirdi. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Şubat görece sakin geçti

Şubat ayında İzmir’de meydana gelen depremler hasara yol açmadı.

15 Şubat’ta ise halk müziğinin sevilen isimlerinden Kahtalı Miçe, kanser nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti.

Mart ayı yılın kırılma noktası oldu

Mart ayı hem kayıplar hem de siyasi gelişmeler açısından yılın en yoğun dönemi oldu.

2 Mart’ta Edip Akbayram, 13 Mart’ta Şinasi Yurtsever, 17 Mart’ta Tanyeli, 20 Mart’ta Osman Sınav, 21 Mart’ta Filiz Akın ve 31 Mart’ta Volkan Konak hayatını kaybetti.

18 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi.

19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan ve Ercan Saatçi’nin de aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı; 22 kişi tutuklandı.

Mart ayı aynı zamanda küresel ölçekte en sıcak mart ayı olarak kayıtlara geçti.

Nisan ve mayıs aylarında siyasi gerilim arttı

Nisan ayında İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok şehirde protesto ve gösteriler düzenlendi.

6 Nisan’da CHP Olağanüstü Kurultayı yapıldı ve Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege’de hissedildi, 100’den fazla kişi yaralandı.

Mayıs ayında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder yaşamını yitirdi. Aynı ay PKK, kendini feshettiğini duyurdu. Sanatçı İlhan Şeşen’in ölümü de mayıs ayının önemli kayıpları arasında yer aldı.

İzmir’de 23 bin belediye işçisi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Haziran ve temmuzda İzmir gündemi öne çıktı

Haziran ayında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. İzmir’de grevlerin etkisiyle kent genelinde çöp sorunu yaşandı. Ümit Özdağ tahliye edilirken gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

Temmuz ayında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı. Aynı ay Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 asker şehit oldu. PKK’lı bir grubun silah bırakması sürecin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

Yılın ikinci yarısında krizler ve soruşturmalar sürdü

Ağustos ayında İzmir’de dönüşümlü su kesintileri başladı. Balıkesir merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem birçok şehirde hissedildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye katıldı.

Eylül ayında İzmir’de bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 polis şehit oldu. Aynı ay şarkıcı Güllü’nün ölümü Türkiye gündemini sarstı.

Ekim ayında Ayşe Barım hakkında verilen tahliye ve yeniden tutuklama kararları tartışma yarattı. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları kamuoyunda geniş yankı buldu.

Kasım ayında Dilovası’ndaki parfüm fabrikası yangınında 6 kişi yaşamını yitirdi. Sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti. Papa’nın Türkiye ziyareti ayın dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

Aralık ayı soruşturmalar ve ekonomik kararlarla tamamlandı

Aralık ayında bahis ve uyuşturucu soruşturmaları kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi.

23 Aralık’ta 2026 yılı asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak açıklandı.

2025 yılı, Türkiye ve İzmir için siyasi gelişmeler, adli süreçler, toplumsal olaylar ve kayıplarla dolu bir yıl olarak geride kaldı.