Trabzonspor’un Uğurcan Çakır’ı Galatasaray’a göndermesinin ardından kaleyi devralan Andre Onana, kısa sürede gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de camianın büyük beğenisini toplamıştı.

Özellikle son oynanan Galatasaray derbisindeki sağlam duruşu, kritik kurtarışları ve güven veren oyunu, bordo-mavili taraftarı umutlandırmıştı.

Ancak başarılı kaleci hakkında kulübe şok bir sakatlık haberi ulaştı.

Ayak bileğinde kas yaralanması tespit edildi

Sabah’ın haberine göre, tecrübeli eldiven ayak bileğinden aldığı darbe sonrası kas yaralanması yaşadı.

Onana, yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor’un dünkü antrenmanına katılamadı.

Kulüp doktorlarının yaptığı kontroller sonucunda yıldız kalecinin durumu netleşti ve Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Alanyaspor maçında kaleyi kim devralacak?

Onana’nın yokluğunda kalenin kime emanet edileceği teknik heyetin çözmesi gereken en kritik başlıklardan biri oldu. Bordo-mavililerde teknik ekip, milli ara öncesi oynanacak bu karşılaşmada kalede yedek isimlerden birini hazırlamaya başladı.

Savic de kadroda olamayacak

Trabzonspor’da sakatlık sıkıntısı yalnızca Onana ile sınırlı değil. Galatasaray derbisinde sakatlanan Stefan Savic de Alanyaspor maçında görev yapamayacak.