La Liga heyecanı devam ederken gözler bu akşam oynanacak Real Madrid - Real Sociedad maçına çevrildi. Milli yıldızımız Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Real Sociedad karşısında 3 puanı hedefliyor. Peki Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte merak edilen tüm detaylar.

Real Madrid - Real Sociedad Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

La Liga'nın 24. haftasında oynanan Real Madrid - Real Sociedad karşılaşması 14 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Francisco Maeso olarak belirlendi.

Real Madrid - Real Sociedad Maçı Hangi Kanalda?

Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanacak La Liga mücadelesi S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler S Sport kanalını ve S Sport'un dijital platformlarını tercih edebilir.

Arda Güler İlk 11'de Mi?

Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konu olan Arda Güler'in durumu netleşti. Milli yıldızımız Arda Güler, teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın tercihiyle ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Arda Güler, Real Madrid'in ofansif yapısında önemli bir rol üstlenecek.

Real Madrid - Real Sociedad Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius, Mbappe

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Jon Martin, Zubeldia, Gomez, Gorrotxategi, Turrientes, Odriozola, Soler, Marin, Oyarzabal

Real Madrid'in La Liga'daki Durumu

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluk yarışını sürdürürken bu akşamki maçta Real Sociedad engelini aşarak puan farkını korumak istiyor. Pellegrino Matarazzo yönetimindeki Real Sociedad ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak bu kritik mücadelede Real Madrid, güçlü kadrosuyla sahaya çıkarak taraftarlarına 3 puan armağan etmeyi hedefliyor.

Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de yer alması beklenen bu maç, Türk futbolseverler için de ayrı bir önem taşıyor. Maçın tüm gelişmelerini S Sport üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.