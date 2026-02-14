Kritik karşılaşmada düdük Halil Umut Meler'e emanet edildi. FIFA kokartlı tecrübeli hakem, sezonun en önemli maçlarından birinde sahaya çıkacak. Peki Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran olarak belirlendi. VAR odasında ise Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Halil Umut Meler kimdir?

Halil Umut Meler, Türk futbolunun en deneyimli hakemlerinden biri. 2017 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan Meler, uluslararası arenada da Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Futbol ile tanışması, Selçuk Efesspor'da yöneticilik yapan babasının etkisiyle gerçekleşti. Süper Lig'deki ilk maçına 18 Eylül 2015'te çıktı ve İstanbul Başakşehir ile Akhisar Belediyespor arasındaki karşılaşmayı yönetti.

Halil Umut Meler'in uluslararası kariyeri

Meler, Avrupa sahalarında ilk kez 29 Haziran 2017'de görev aldı. UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina ile MFK Ružomberok arasındaki maçta düdük çaldı.

Kariyerinde önemli turnuvalara imza atan Meler'in başlıca görevleri şöyle:

2018 yılında 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali

2019 TFF Süper Kupa karşılaşması

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası

2025 UEFA Konferans Ligi Finali'nde dördüncü hakemlik

Halil Umut Meler Türk futbol tarihine geçti

Meler, 2025 UEFA Konferans Ligi Finali'ndeki görevi sayesinde tarihe adını yazdırdı. Doğan Babacan, Ahmet Çakar ve Cüneyt Çakır'ın ardından UEFA veya FIFA finalinde görev yapan dördüncü Türk hakem unvanını elde etti.