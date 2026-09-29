Son Mühür/Hüseyin Demir A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da misafir ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, ikinci maçında mağlubiyetle ayrılırken futbolseverler büyük hayal kırıklığına uğradı. Milli takımımızın performansını, grup değerlendirmesini ve önümüzdeki dönemlerde nasıl bir milli takım profilini izlememiz gerektiğini Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Muhammed Duman ile konuştuk. Spor Yazarı Duman, Montella’nın istifa ederek Arda Turan’ın yeni teknik direktör olması gerektiğini belirtirken yeni bir oyun sistemini inşaa etmemiz gerektiğini vurguladı. Duman, Belçika maçında Gürsel Aksel Stadyumun, milli takıma şans getireceğini söyledi.

“Fransa’ya karşı iyi mücadele ettik”

İlk maçta Fransa’ya karşı iyi mücadele ettiklerini belirten Türkiye Gazetesi spor yazarı Muhammed Duman, “A Milli Erkek Futbol Takımımız, Dünya Kupası’nda maalesef hayal kırıklığına uğradı. Gerçekten hepimizi şoke eden bir turnuvayı geride bıraktık. Hem futbolsever hem gazeteci olarak milli takımımızın Uluslar Ligi’nde daha iyi performansla sahaya çıkacağını düşünüyorduk. Elemelerde; Fransa, İtalya, Belçika gibi zor takımlarla eşleştik… Kocaeli’nde Fransa’ya karşı başa baş bir mücadele sergiledik. Fransa, bildiğiniz gibi Dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Önemli şampiyonluklara imza atan bir takım olarak biliniyor. Kadromuzdaki eksiklere rağmen Kenan ve Hakan’ın olmamasına rağmen iyi mücadele ettik” diye konuştu.

“Plansız oynayan bir milli takım izledik”

İtalya karşısında plansız bir milli takım izlediklerini vurgulayan Türkiye Gazetesi spor yazarı Muhammed Duman, “İtalya, Mancini yönetiminde yeni bir yapılanmaya gitti. Geçmiş dönemlerde takımın içinde bir kaos hakimdi. İtalyan gazetecilerle yaptığımız röportajlarda belirttikleri gibi elemelerde Bosna Hersek’e yenilerek Dünya Kupasına katılamadı. İtalya üzerinde her zaman Dünya Kupası baskısı oldu. Bunun etkileri halen devam ediyor. Dünya Kupasından kalan bu yarayı bizim iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. İtalya psikolojik olarak çökmesine rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Sahada, plansız oynayan bir milli takım izledik” şeklinde konuştu.

“Tüm umutlarımız tükenmiş durumda”

Montella’da büyük bir bıkkınlık ve moral bozukluğu olduğunu söyleyen Türkiye Gazetesi spor yazarı Muhammed Duman, “Savunmada ekstra konsantrasyon kaybı vardı. Hücumda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Montella’nın yaptığı hamleler işe yaramadı. Montellla’da bıkkınlık ve tükenmişlik olarak görüyorum. Bu mağlubiyetin nedenlerini sadece Hakan ve Kenan’a bağlamamak gerekiyor. Yedek kulübemizde yetenekli oyuncularımız var. Milli formayı giyen herkes büyük güçle oynamaya çalışıyor. Sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrılmak tüm umutlarımızı tüketmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“Fransa deplasmanında dirençli oynamalıyız”

Fransa deplasmanında dirençli oynamamız gerektiğini belirten Türkiye Gazetesi spor yazarı Muhammed Duman, “Fransa bizi mağlup ettikten sonra Belçika’yı da yenerek grupta avantajlı konuma geldi. Zidane’nın göreve gelmesiyle Fransa’nın oyunu merak ediliyordu. Dembele, Olise gibi oyuncularıyla Fransa, kalitesini konuşturdu. Üçlü hücum gücü yıkıcı olmaya devam ediyor. Önümüzdeki ay deplasmanda sahaya çıkacağız. Dirençli oynamamız gerekiyor. Fransa’da hem Zidane hem oyuncular birbirini tanıma evresinde. Bizim çocukların bu durumu en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Horozlar, yeni sistemine alışmaya çalışıyor. Daha önce Fransa ile 2-2 berabere kaldık yine aynısını yapabiliriz” dedi.

“Gürsel Aksel, milli takımımıza şanslı gelecek”

Gürsel Aksel Stadyumunun milli takımımıza şanslı geleceklerini söyleyen Spor yazarı Duman, “Türkiye-Belçika maçının İzmir’de olması gerçekten çok sevindirici bir durum... Gürsel Aksel Stadyumu’nda cehennemi andıran o atmosferi geçtiğimiz yıllarda İzlanda gördü. Göztepe’nin stadyumunun, Avrupa özelinde önemli bir taraftar gücü var. Belçika’nın İzmir’den mağlubiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Milli takım söz konusu olduğunda taraftarlarımız ekstra bir enerji ile geliyor. Gürsel Aksel’in milli takımımıza şanslı geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Arda Turan potansiyelli”

Milli takımın yeni teknik direktörü için Arda Turan’ı potansiyelli olarak gördüğünü belirten Spor yazarı Muhammed Duman, “Montella, 2024 Avrupa Şampiyonasında bize önemli başarı katarken 2026 Dünya Kupasına katıldık. Türk futbolseverler olarak başarılarını sabitlememeliyiz. Milli takımımız, daima bir üst başarıyı hedefler. Geleceğe umutla bakmamız gereken bir oyun yansıtması gerekiyor. Taraftarlarımızı ümitsizliğe sevk etti... TFF Başkanının, Montella’nın arkasında duracağını düşünmüyorum. Milli takımımızım sağlığı açısından mental olarak yorgun olan hocanın istifa etmesi gerekiyor. Hücum gücü zayıf olan, gol üretemeyen milli takımımızda yeni teknik direktör olarak Arda Turan’ı öngörüyorum. Arda Turan’ın milli takım için önemli kapasitede ve potansiyelde olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir sistem ile büyük başarılara imza atacağız”

Spor yazarı Muhammed Duman, “Ay-yıldızlılar, kadro kalitesi açısından şimdiye kadar en zengin dönemini yaşıyor. A milli takımımızdaki sıkıntının teknik olduğunu düşünmüyorum. Bence psikolojik olarak sorunumuz var. 2024 Avrupa Şampiyonasında olağanüstü performans sergileyerek başarıya imza attı. Bizim en büyük sıkıntımız rehavet oldu. Hem oyuncular hem taraftarlar arasında dönen söylemlerden dolayı rehavete kapıldık. Yeni gelen teknik direktörler ile güzel bir sistem kurarak büyük turnuvalarda büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum” diye sözlerini sonlandırdı.