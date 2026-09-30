Karşıyaka’da teknik direktörlük görevine Zafer Uysal getirildi. Yeşil-kırmızılı yönetim, daha önce futbolcu ve antrenör olarak kulüpte görev yapan 50 yaşındaki teknik adam Zafer Uysal, yeni sezonda Karşıyaka’nın başarısı için görev yapacak.

Kulüpten resmi açıklama

Karşıyaka Kulübü, Son olarak geçen sezon Balıkesirspor’u çalıştıran Zafer Uysal'ın imzasının ardından yaptığı açıklamada, “Hoş geldin Zafer Uysal! Karşıyaka’mız, Teknik Direktörlük görevi için Zafer Uysal ile sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler; Teknik Direktörümüz Zafer Uysal’a ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Takımımızla birlikte başarılı ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Burhanettin Basatemür ve ekibi ile yollar maliyetsiz ayrıldı

Karşıyaka yönetimi, görevinden ayrılan teknik direktör Burhanettin Basatemür ve ekibiyle de karşılıklı anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Basatemür ve ekibinin Karşıyaka’dan herhangi bir alacak ve tazminat talebinin bulunmadığı belirtildi.