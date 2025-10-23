Son Mühür- İzmir’de TPI Composites işçilerinin direnişi kararlılıkla devam ediyor. Sasalı’daki T1 fabrikası önünde bir araya gelen işçiler, sürece dair kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, direnişin daha planlı ve örgütlü bir biçimde yürütülmesi amacıyla bir “mücadele ve eylem komitesi” kurulmasına karar verildi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Komitenin aldığı ilk karar doğrultusunda işçiler, toplantının ardından araç konvoyu halinde Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) geçti. Burada yürüyüş yapan işçiler, hem bölgedeki fabrika emekçilerine hem de kamuoyuna seslenerek dayanışma çağrısında bulundu.

TEMSİLİ TABUT TAŞIDILAR

Eylem sırasında işçiler, taşıdıkları temsili tabutu Çiğli OSB’de yer alan SGK Müdürlüğü önüne bıraktı. Daha sonra kortej halinde yürüyüşlerine devam eden işçiler, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü önüne ulaştı. Burada da taleplerini yineleyen TPI işçileri, mücadelelerini “örgütlü ve kararlı bir biçimde” sürdüreceklerini belirtti. TPI Composites işçilerinin direnişi, işten çıkarmalar ve sendikal örgütlenme hakkı ihlallerine karşı haftalardır devam ediyor. İşçiler, seslerini duyurmak ve haklarını geri almak için eylemlerini genişleterek sürdüreceklerini ifade etti