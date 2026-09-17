Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan ikinci toplantısında Çiğli, Balatçık'ta 22148 ada, 1 parselin 'ticaret alanı' olarak belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği ilgili komisyonlarda ret edildi.

Meclis üyeleri ortak karar verdi

Söz konusu önergeye göre Çiğli'nin Balatçık Mahallesi'nde 22148 ada, 1 parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'ndaki sağlık alanı olarak kararlaştırılan alanın 'ticaret alanı' olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği meclis üyelerinin ortak kararıyla oybirliğiyle kabul edilmedi.

Komisyon, raporu reddetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan ikinci toplantısında gündem maddelerinde yer alan ilgili komisyon raporunda şu ifadelere yer aldı: "Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 'Sağlık Alanı' olarak belirlenen 22148 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Çiğli Belediye Meclisinin 04/04/2026 tarihli ve 04/40 sayılı Kararı ile kabul edilen yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı)” olarak belirlenen aynı taşınmazın “Ticaret Alanı” olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu"

Özgür Kaner: Hala kentsel dönüşümü hayata geçiremedik

Öte yandan, Çiğli Güzeltepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenen yaklaşık 21 hektarlık alana ilişkin çalışılan projenin faaliyete geçebilmesi için hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin kabul edildiği komisyon raporunun ardından konuşan AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner, 2016'dan beri sürecin çözülemediğini vurgulayarak,

"Sahada yüzde 70'in üzerinde mutabakat olmasına rağmen hala kentsel dönüşümü hayata geçiremedik. Tekrar konu gündeme geldi. Bizim burada dikkate çekmeye çalıştığımız konu bu sürecin uzamasıdır. Artık mahallede yaşayan vatandaşlarımızda tepkiler ortaya çıkmaya başladı. Biz bu tepkilerin birini Çiğli'de yaşadık, ilgili bölgede 2 kişi hayatını kaybetti. 2016'da başlayan sürecin aynı şekilde uzamayıp en kısa sürede Çiğli'de hayat geçmesidir. Emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.